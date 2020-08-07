جاء ذلك خلال اتصال هاتفي استعرض فيه الجانبان آخر تطورات أسواق النفط، والتعافي المستمر في الطلب العالمي على البترول، والتقدم الذي تحقق باتجاه تطبيق اتفاق "أوبك بلس"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

من جانبه، أكد الوزير العراقي التزام بغداد الثابت باتفاق "أوبك بلس"، مضيفا أن العراق سيضيف تخفيضا من إنتاجه بمقدار 400 ألف برميل يوميا، في شهري أغسطس وسبتمبر، للتعويض عن الإنتاج الزائد في شهور مايو ويونيو ويوليو.

وسيصل إجمالي الخفض في إنتاج العراق في شهري أغسطس وسبتمبر إلى 1.25 مليون برميل يوميا لكل شهر، وسيُمكن تعديل نسب الخفض بعد أن تنشر المصادر الثانوية الستة أرقام الإنتاج التي تتوصل إليها.

وأكد الوزيران أن ما تبذله الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس" من جهود باتجاه الالتزام بنسب خفض الإنتاج، وكذلك نسب الخفض الإضافية في إطار نظام التعويض، ستعزز استقرار أسواق البترول العالمية، وتعجّل بتحقيق توازنها، وترسل إشارات إيجابية إلى الأسواق.