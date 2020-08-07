وجاء الأمران التنفيذيان بعدما قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع إنها تكثف جهودها لحذف التطبيقات الصينية "غير الموثوق بها" من متاجر التطبيقات الإلكترونية الأميركية ووصفت تطبيقي (تيك توك) و(وي تشات) بأنهما يمثلان "تهديدات كبيرة".

وقال ترامب في أمر تنفيذي إن تطبيق (تيك توك) يمكن استخدامه في حملات التضليل التي تفيد الحزب الشيوعي الصيني ويجب على الولايات المتحدة "اتخاذ إجراءات شديدة ضد مالكي تيك توك لحماية أمننا القومي".

وفي المرسوم الآخر قال ترامب إن (وي تشات) "يجمع تلقائيا معلومات هائلة من مستخدميه. عملية جمع البيانات هذه تهدد بالسماح للحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى المعلومات الشخصية للأميركيين".

وسيترتب على الأمر حظر تطبيق (وي تشات) فعليا في الولايات المتحدة خلال 45 يوما عن طريق الحظر "إلى الحد المسموح به بموجب القانون، أي معاملة مرتبطة بوي تشات من قبل أي شخص أو فيما يتعلق بأي ملكية تقع في نطاق الاختصاص القضائي الأميركي".

ويأتي ذلك بعد أن أقر مجلس الشيوخ، قانوناً لمنع الموظفين الاتحاديين من استخدام "تيك توك" على الأجهزة الحكومية، بعد إقرار مجلسُ النواب قانونا مشابها.

وأعلنت إدارة "تيك توك" أنها تعمل مع خبراء من وزارة الأمن الداخلي الأميركية، للحماية من التأثيرات الأجنبية وللتحقق من المعلومات المضللة بشأن الانتخابات.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن آمال بلده لا تتوقف عند حظر "تيك توك" من الهواتف الأميركية، بل كذلك تطبيقات صينية أخرى اعتبر أنها تمثل تهديدا للأمن القومي.

وسلط ترامب ضغطا على مجموعة "بيت دانس" الصينية حتى تبيع التطبيق قبل منتصف سبتمبر إلى "مايكروسوفت" أو شركة أميركية أخرى، أو سيقوم بحظره في البلاد.

وأفادت صحيفة "فاينانشال تايمز"، الخميس، أن "مايكروسوفت" بصدد التفاوض لشراء أنشطة التطبيق في الولايات المتحدة، كما تأمل في حيازة إجمالي أنشطته العالمية.

وأكدت الشركة الأميركية نيتها شراء "خدمة تيك توك في الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا".