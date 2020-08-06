ودعا مصرف لبنان المركزي البنوك والمؤسسات المالية في البلاد، إلى تقديم قروض استثنائية بالدولار للمتأثرين بانفجار بيروت، الذي أسفر عن مقتل 137 شخصا، وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين، وتشريد 300 ألف شخص.

كما طلب المصرف من مكاتب تحويل الأموال صرف التحويلات الخارجية إلى لبنان بالدولار، في محاولة للاستجابة للتداعيات الكارثية التي خلفها الانفجار في مرفأ بيروت.

وأعاد مصرف لبنان المركزي فتح أبوابه الخميس، كما استأنفت البنوك عملها بعد يومين من الإغلاق بسبب الحادث المأساوي، وذلك بعد التشاور مع رئيس جمعية المصارف اللبنانية.

وأعلن مجلس الوزراء اللبناني، الأربعاء، تخصيص أرقام حسابات بعملات عدة لمساعدة المتضررين في بيروت، التي أعلنتها السلطات مدينة منكوبة، الثلاثاء، على إثر الانفجار الهائل.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن مجلس الوزراء خصص حسابات لمساعدة المتضررين بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي والجنيه الإسترليني واليورو.