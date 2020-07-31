يأتي ذلك في ضوء الخطة التي وضعتها "مصر للطيران" لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية، إلى العديد من الدول حول العالم.

ومن المقرر أن تُسير الشركة رحلتين يوميا إلى الكويت، ما عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بواقع 3 رحلات.

وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر إلى دولة الكويت، طالبت الشركة المسافرين على رحلاتها المتجهة إلى هناك، بضرورة إجراء اختبار "PCR" تكون نتيجته سلبية، وصادر من أحد المعامل المعتمدة في مصر، خلال 96 ساعة قبل السفر من القاهرة، حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة.

كما أن هناك تدابير صحية لأخرى تطلبها السلطات بدولة الكويت عند الوصول، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة، لتقليل انتشار فيروس كورونا.

وكانت شركة مصر للطيران قد وضعت خطة احترازية مع بدء استئناف الحركة الجوية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، للوقاية والحد من تفشي وباء "كوفيد-11"، خلال مراحل السفر المختلفة، قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة.

وتم تركيب "فلاتر" (منقيات) في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران، والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99 بالمئة من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا.

ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، بالإضافة إلي توفير حقيبة الأدوات الطبية، التي تحتوي على مطهرات، وقفازات، وكمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة.

وتم أيضا تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرهم ممن يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة لهم.

ولن يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة، وستكون جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة ومعدة بطريقة آمنة، وخاضعة لكافة معايير السلامة والجودة.