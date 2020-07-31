ومن خلال إصدار مسودة مدونة سلوك إلزامية، تهدف الحكومة إلى النجاح في ما فشلت فيه دول أخرى، في جعل عمالقة الرقمية العالميين يدفعون مقابل الأخبار التي يتم الحصول عليها من شركات وسائل الإعلام التجارية.

وقالت شركة غوغل إن مسودة مدونة السلوك الأسترالية خطوة غليظة قد تعرقل الاقتصاد الرقمي.

من جهته، ذكر وزير المالية الأسترالي جوش فرايدنبرغ أن شركتي غوغل وفيسبوك ستكونان أول منصات رقمية تستهدفها التشريعات المقترحة، ولكن يمكن أن يتبعهما آخرون.

وقال فرايدنبرغ "الأمر يتعلق بتحقيق العدالة للشركات الإعلامية الإخبارية الأسترالية، يتعلق بضمان زيادة المنافسة وزيادة حماية المستهلك واستدامة المشهد الإعلامي".

وأضاف: "هذه التغييرات ستؤثر على مستقبل المشهد الإعلامي الأسترالي".

وتشير المسودة إلى أنه إذا لم تتمكن المنصتان ومقرهما الولايات المتحدة من الاتفاق مع شركات الإعلام الأسترالية على التسعير بعد ثلاثة أشهر، فسيتم تعيين محكمين لاتخاذ قرار ملزم.