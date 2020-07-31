وفي حين اضطرت المتاجر التقليدية للتوقف في أثناء الإغلاقات التي فرضتها الحكومات، وظفت أمازون 175 ألف شخص في الأشهر الأخيرة، وشهدت زيادة قوية في الطلب على خدماتها.

وقالت الشركة إن الإيرادات قفزت 40 بالمئة عنها قبل عام، إلى 88.9 مليار دولار.

وكانت أمازون حذرت من خسارة محتملة في الربع الثاني من العام بسبب إنفاق نحو 4 مليارات دولار على تجهيزات الوقاية للعاملين ونفقات أخرى ترتبط بكوفيد-19. لكن الشركة حققت 5.2 مليار دولار ربحا، بما يعادل مثلي صافي الربح قبل عام.

وقفزت مبيعات متجر الإنترنت 48 بالمئة إلى 45.9 مليار دولار في الربع الثاني.

وتوقعت الشركة صافي مبيعات بين 87 و93 مليار دولار للربع الثالث، وتوقع المحللون في المتوسط إيرادات قدرها 86.34 مليار دولار، وفقا لبيانات إي.بي.إي.اس من رفينيتيف.