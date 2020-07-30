وفي أواخر جلسة التداول، كان الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.5 بالمئة عند 1969.16 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 بالمئة لتسجل عند التسوية 1953.40 دولار.

وأثناء المؤتمر الصحفي، الذي عقده رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، الذي استمر يومين، قفز الذهب بما يصل إلى 1.1 بالمئة إلى 1980.31 دولار للأوقية مقتربا بشدة من مستواه القياسي المرتفع البالغ 1980.57 دولار الذي سجله، الثلاثاء، لكنه سرعان ما تخلى عن بعض مكاسبه.

وقال باول إن التراجع الاقتصادي الحالي شديد وسيكون من الضروري تقديم دعم مالي ونقدي مستمر من أجل التعافي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.5 بالمئة إلى 24.19 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 1.6 بالمئة إلى 932.69 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 5.9 بالمئة إلى 2148.78 دولار للأوقية.