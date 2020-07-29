ويسود الحذر في الأسواق مع تحول الأنظار إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي "المركزي الأميركي"، وسط توقعات بأن يعزز السياسة النقدية الميسرة في البلاد.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1951.24دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0601 بتوقيت غرينتش.

وبلغت الأسعار أعلى مستوى على الإطلاق عند 1980.57 دولار، الثلاثاء، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1947.40دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي استقر عند 93.668، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ يونيو 2018 هذا الأسبوع، حسبما ذكرت "رويترز".

ويميل الذهب للارتفاع حين تكون أسعار الفائدة منخفضة، مما يقلص تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

ويعتبر الذهب تحوطا من التضخم وانخفاض العملة مع ضخ البنك المركزي للتحفيز.

وسينشر المركزي الأميركي القرار الخاص بأسعار الفائدة في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي عليها دون تغيير.