وقفز الذهب في التعاملات الفورية إلى مستوى قياسي عند 1945.16 دولار للأوقية (الأونصة) قبل أن يتراجع قليلا إلى 1935.80 دولار في أواخر جلسة التداول، لكنه يظل مرتفعا 1.8 بالمئة عن مستواه في بداية الجلسة.

وارتفع الذهب في العقود الآجلة الأميركية 1.8 بالمئة ليسجل عند التسوية 1931.00 دولارا للأوقية.

وانضمت الفضة للاتجاه الصعودي وقفزت بما يصل إلى 8 بالمئة إلى 24.57 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2013. وفي أواخر الجلسة كانت الفضة مرتفعة 6.98 بالمئة عند 24.33 دولار.

ونزلت العملة الأميركية لأدنى مستوى في نحو عامين مع رهانات متزايدة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيشير إلى تحول آخر في السياسات صوب التيسير حين يجتمع هذا الأسبوع، مما ينطوي على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.

وارتفع البلاتين 2.1 بالمئة إلى 933.80 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم 3.2 بالمئة إلى 2289.50 دولار للأوقية.