وقالت وزارة المالية المصرية إن هدف المبادرة توفير منتجات بتخفيضات تصل إلى 20 في المئة، إلى جانب دعم إضافي لكل فرد بالبطاقات التموينية بمبلغ 200 جنيه.

وأوضحت أن الحد الأقصى جرى تحديده في ألف جنيه للبطاقة، بتكلفة إجمالية 12،25 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.

وأضافت الوزارة، في منشور على حسابها الرسمي في فيسبوك "شوف أقرب مكان ليك والحق العروض وكل ده عشان مفيش حاجة تغلى عليك".

ونشرت الوزارة قائمة بالمنتجات المتاحة يوم 26 يوليو ومبلغ الخصم والسعر بعد ضريبة القيمة المضافة.

من جهتها، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة متكاملة وجهد مشترك بين الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وبنك ناصر الاجتماعي وشركات تمويل المستهلكين وكذلك اتحاد الصناعات والغرف التجارية وشركة "e-finance".

واستقت "سكاي نيوز عربية" آراء عدد من المواطنين والمواطنات في مصر بشأن "مايغلاش عليك"، حيث أجمعوا على أنها مبادرة مفيدة.

وقالت مواطنة مصرية "هي فكرة جميلة وحتى اسمها أحلى"، وذكر آخر "موضوع كورونا أثر على الكبير والصغير ماديا ومعنويا.. هذه مبادرة حلوة من الرئيس".

مواطن آخر سار في الاتجاه نفسه، وقال إن "الدنيا كانت متوقفة بسبب كورونا.. اليوم بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها.. أكيد هذه التخفيضات ستحفز الأسواق على الحركة من جديد، وهذا أمر جيد".

ومع تأثر بعض الأعمال والقطاعات الاستهلاكية من جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد، وقرار الدولة تخفيف مزيد من القيود لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد، فإن من المتوقع أن يستفيد شريحة كبيرة من المواطنين من المبادرة مما يؤدي إلى تخفيف الأعباء المادية عليهم بالإضافة إلى مساعدة الاقتصاد على العودة بقوة مجددا.