وقال البنك المركزي المصري في بيان: "استمر التحسن في عجز حساب المعاملات الجارية للربع الثالث على التوالي، حيث تراجع العجز بمعدل 39.2 بالمئة".

وأوضح البنك أن العجز أصبح يقتصر على نحو 8.2 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2020 (مقابل نحو 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق)"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.