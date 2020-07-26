جاء ذلك خلال اجتماع عقد الرئيس المصري مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية في الضبعة.

وشدد عبد الفتاح السيسي على أهمية تعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي، "في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية، وحسن إدارة الطاقة الكهربائية، لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام".

وأعلنت الرئاسة المصرية أن الاجتماع شهد أيضا "استعراض خطوات تطوير التغذية الكهربائية لمنطقة جنوب الوادي في توشكي وشرق العوينات، بالإضافة إلى تطورات أعمال توصيل التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء، إلى جانب آخر مستجدات مشروع الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي".