وجاء تراجع الأسعار رغم انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في نحو 22 شهرا.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتا بما يعادل 2.2 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 43.31 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 83 سنتا أو 2 بالمئة ليغلق على 41.07 دولار للبرميل.

والدولار الأميركي عند أدنى مستوياته مقابل سلة عملات منذ سبتمبر 2018، وغالبا ما يشجع تراجع الدولار على شراء السلع الأولية المسعرة به، مثل النفط، نظرا لانخفاض تكلفتها لحملة العملات الأخرى.

لكن بيانات البطالة الأميركية الضعيفة وتنامي إصابات فيروس كورونا نالا من أسعار النفط وأسواق الأسهم.