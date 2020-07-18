وأضافت الحكومة أن جميع القطاعات الأخرى مُنيت بخسائر بسبب القيود المفروضة على الحركة وإجراءات العزل العام التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوقفت الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها الخارجية والداخلية في مارس قبل تسيير بعض الرحلات الجوية الطارئة بشكل رئيسي من أوروبا وتركيا ودول الخليج.

وقال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن خلال اجتماع مع رجال الأعمال والنقابات إن هذا التعليق تسبب في خسائر تقدر بنحو 16.31مليار دينار بحلول أبريل، وهو رقم قد يقفز إلى 35 مليار بنهاية العام.

وذكر الرئيس عبد المجيد تبون أن الحدود الجوية والبحرية والبرية ستظل مغلقة حتى نهاية الأزمة الصحية.

يشار إلى أن الجزائر سجلت أكثر من 22 ألف إصابة بفيروس كورونا، من بينها نحو ألف حالة وفاة. أما الحالات التي تماثلت للشفاء فبلغت 15744.