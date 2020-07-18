وذكر موقع "بونباست دوت كوم" المتخصص في أسعار الصرف الأجنبي، أن الدولار عُرض للبيع بسعر يصل إلى 255 ألفا و300 ريال إيراني، مقابل 242 ألفا و500 ريال أمس الجمعة.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة دنيا الاقتصاد اليومية، إن الدولار سجل 252 ألفا و300 ريال، مقابل 241 ألفا و300 ريال الجمعة.

وخسرت العملة ما يقرب من 48 بالمئة من قيمتها في عام 2020، في الوقت الذي أدى انخفاض أسعار النفط وتراجع الاقتصاد العالمي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، التي سجلت كذلك أعلى عدد وفيات من جراء فيروس كورونا في الشرق الأوسط.

ويسجل سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال للدولار، ويُستخدم في الغالب لواردات الأغذية والأدوية التي تدعمها الدولة.