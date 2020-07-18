وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1809.85 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:47 بتوقيت غرينتش، ليكون مرتفعا 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وجرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب بزيادة 0.5 بالمئة إلى 1810 دولارات للأوقية.

وقال محلل شؤون السلع الأساسية لدى إيه.إن.زد سوني كوماري "يتعزز الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن بفعل أسعار الفائدة الحقيقية السالبة وتضخم الميزانيات العمومية للبنوك المركزية ونزول الدولار الأميركي وحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 التي لا تزال في ارتفاع.

"في الوقت الحالي، تنامي التوتر بين الولايات المتحدة والصين محرك آخر للسوق".

وتدرس الولايات المتحدة حظر سفر جميع أعضاء الحزب الشيوعي الصيني إليها، وذلك بحسب ما قاله شخص مطلع أمس الخميس.

وحطمت الولايات المتحدة رقمها القياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، مما دفع بعض الولايات الإعادة فرض إجراءات إغلاق جزئية، بينما تجاوزت الحالات على مستوى العالم 13.89 مليون.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4 بالمئة مقابل منافسيه.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2015.42 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 831.51 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 19.34 دولار وتتجه صوب تسجيل سادس ارتفاع أسبوعي على التوالي.