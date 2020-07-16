وأكدت جورجييفا أن العالم "لم يتغلب" على أزمة كورونا بعد، داعية الدول لمواصلة إنفاق المال العام لتحفيز الاقتصاد.

وعددت مديرة صندوق النقد الدولي في مقال على مدونة نشرت قبل أيام من اجتماع افتراضي لمجموعة العشرين، الأولويات التي ينبغي على الدول التركيز عليها، كالإبقاء على إجراءات الحماية الاجتماعية "إن لم يكن توسيعها"، وشددت على ضرورة الاستفادة من "الفرصة التي لا تسنح إلا مرة واحدة في القرن" وتتمثل بإعادة بناء عالم "أكثر عدالة ومراعاة للبيئة واستدامة وذكاء و"أكثر قدرة على المقاومة".

وأضافت أنه حتى مع ظهور بعض المؤشرات الإيجابية، فإننا "لم نتغلب بعد على الأزمة"، محذرة من أن "موجة عالمية ثانية من المرض يمكن أن تسبب اضطرابات جديدة في النشاط الاقتصادي"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وتحدثت عن "مخاطر أخرى تشمل القيمة المشوهة للأصول وتقلب أسعار المواد الأولية وتزايد الحمائية"، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى "التقدم الحاسم في البحث عن لقاحات وعلاجات يمكن أن تحفز الثقة والنشاط الاقتصادي".

واعترفت الخبيرة الاقتصادية بأن "هذه السيناريوهات البديلة تدل على عدم اليقين الذي ما زال مرتفعا إلى درجة استثنائية".

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع للعام 2020 انكماشا عالميا نسبته 4.9 في المئة، وهذه النسبة أسوأ من 3 في المئة وردت في تقديراته التي صدرت في أبريل بأوج انتشار فيروس كورونا المستجد، وقال فيها إنها أسوأ أزمة يشهدها العالم منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.

وحذر الصندوق في 24 يونيو من أن "هذه الأزمة ليست كغيرها"، مشيرا إلى أنها أشد مما كان متوقعا، والانتعاش كذلك سيكون أكثر بطئا.