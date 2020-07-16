وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 89 سنتا، أو 2.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 43.79 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 91 سنتا، أو2.3 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 41.20 دولار للبرميل.

وتلقت الأسعار دفعة بعد بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت 7.5 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، أو ما يعرف بمجموعة أوبك+، الإنتاج منذ مايو بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، أو 10 بالمئة من المعروض العالمي، بعد أن دمر الفيروس ثلث الطلب العالمي.

وبعد يوليو، من المتوقع أن تتقلص التخفيضات الإنتاجية إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر.

وذكرت أوبك، الثلاثاء، أنها تتوقع أن يتعافى الطلب على النفط بمقدار 7 ملايين برميل يوميا في 2021 بعد هبوط بنحو 9 ملايين برميل يوميا هذا العام.

ولقيت أسعار النفط دعما أيضا من بيانات أولية واعدة بشأن لقاح محتمل لمرض كوفيد-19، لكن قفزة في الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ودول أخرى تبقي على التوتر بين المتعاملين.