وفي بيان رسمي، أكدت الشركة أن الرحلات ستكون إلى عدد من العواصم الأوروبية من بينها لندن وباريس وأمستردام وروما وميلانو.

كما ستسأنف الشركة رحلاتها إلى عدد من المدن العربية من بينها عمان ودبي وأبوظبي والشارقة وتونس.

ونوهت مصر للطيران بأنه يمكن للركاب معرفة الضوابط التي تحددها كل دولة للسفر إليها وإجراءات السلامة والوقاية الواجب اتباعها أثناء السفر على متن رحلات الخطوط المصرية.

كما نبهت إلى ضرورة معرفة المسافرين لأي تغييرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لتغير متطلبات السفر وحجز وإصدار تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني أو مركز الاتصالات لمصر للطيران أو عبر مكاتب الشركة المنتشرة حول العالم.

وكانت قد أعلنت شركة الخطوط المصرية، الثلاثاء، عن استئناف رحلاتها من العاصمة القاهرة إلى كل من الخرطوم وإسطنبول ونيروبي وإنجمينا، في ضوء خطة الشركة لعودة رحلاتها الدولية إلى العديد من المدن حول العالم.

وأكدت مصر للطيران في بيان رسمي أن رحلاتها إلى الخرطوم وإسطنبول ستبدأ اعتبارا من الأحد المقبل بمعدل رحلة واحدة يوميا.



كما أعلنت عن البدء برحلاتها إلى العاصمة الكينية نيروبي بمعدل 4 رحلات أسبوعية من بينها رحلتين بالربط مع دار السلام العاصمة السابقة لتنزانيا.



كما سيتم تشغيل رحلتين أسبوعيتين إلى العاصمة التشادية إنجمينا اعتبارا من 1 أغسطس المقبل.