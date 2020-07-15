فقد ألغت محكمة أوروبية قرارا صادرا ضد آبل بدفع ضرائب غير مسددة بقيمة 15 مليار دولار للحكومة الأيرلندية، بعد اكتشاف أن الشركة الأميركية المصنعة لهواتف آيفون، تلقت "حوافز ضريبية غير قانونية" من أيرلندا.

وأكد القرار على أن الترتيبات الضريبية بين شركة أبل والحكومة الأيرلندية لم تكن مساعدات حكومية غير قانونية.

ويمثل هذا القرار صفعة لمحاولات التكتل الأوروبي لمكافحة اتفاقات الضرائب التفضيلية، وفقا لرويترز.

وفي الأمر الصادر قبل 4 أعوام، قالت المفوضية الأوروبية إن شركة أبل استفادت من مساعدة حكومية على نحو غير قانوني عبر حكمين متعلقين بالضرائب في أيرلندا خفضا عبئها الضريبي على نحو صوري على مدى أكثر من عقدين إلى 0.005 في المئة في 2014.

وقال القضاة إن المفوضية الأوروبية أخطأت في قولها إن الشركتين الأيرلنديتين التابعتين لأبل وهما أبل سيلز انترناشونال وأبل أوبريشنز يروب حصلتا على مزايا اقتصادية مختارة وبالتالي مساعدة حكومية.

ورحبت أبل بالحكم، وقالت إن القضية لا تتعلق بمقدار الضريبة التي تدفعها وإنما أين يجب عليها دفعها.

وقالت أيرلندا، التي قدمت طعنا على قرار المفوضية الأوروبية مع أبل، إنها أوضحت دائما أنها لم تمنح الشركة الأميركية أي معاملة خاصة.