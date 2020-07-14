وأكدت مصر للطيران في بيان رسمي أن رحلاتها إلى الخرطوم وإسطنبول ستبدأ اعتبارا من الأحد المقبل بمعدل رحلة واحدة يوميا.

كما أعلنت عن البدء برحلاتها إلى العاصمة الكينية نيروبي بمعدل 4 رحلات أسبوعية من بينها رحلتين بالربط مع دار السلام العاصمة السابقة لتنزانيا.

كما سيتم تشغيل رحلتين أسبوعيتين إلى العاصمة التشادية إنجمينا اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للركاب معرفة الضوابط التي تحددها كل دولة للسفر إليها وإجراءات السلامة والوقاية الواجب اتباعها أثناء السفر على متن رحلات مصر للطيران.

كما نوهت إلى أهمية تقصي الركاب لأي تغييرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لتغير متطلبات السفر، وحجز وإصدار تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني أو مركز الاتصالات التابع للشركة أو عبر مكاتب الشركة المنتشرة حول العالم.

وكان قد أوضح رئيس شركة مصر للطيران إلى إضافة عدد من الوجهات العالمية خلال النصف الثاني من الشهر الحالي، حيث من المتوقع أيضا إعلان بعض الدول فتح مطاراتها لسفر واستقبال الرحلات الدولية للشركات الطيران في نهاية يوليو.

وخلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد التي عطلت من رحلات الطيران الدولي لنقل الركاب، تمكنت مصر للطيران بتشغيل 390 رحلة شحن جوي نقلت على متنها 29 ألف طن من البضائع إلى 18 وجهة دولية. في الفترة ما بين 19 مارس وحتى نهاية يونيو 2020.