وبحسب موقع بونباست دوت كوم، الذي يرصد السوق غير الرسمية، فإن سعر الدولار وصل إلى 235 ألف و500 ريال.

وخسر الريال الإيراني نحو 70 بالمئة من قيمته في الشهور التالية لمايو 2018 في ظل تهافت الإيرانيين على العملة الأميركية خشية تأثير الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي والعقوبات على صادرات النفط الحيوية وما يترتب عليها من أضرار جسيمة بالاقتصاد.

ويسجل سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال للدولار ويستخدم في الغالب لواردات الأغذية والأدوية التي تدعمها الدولة.