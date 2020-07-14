وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 230 ألف إصابة جديدة بالفيروس، الأحد، وهو عدد قياسي ليوم واحد.

وكانت معظم الزيادة في النصف الغربي من العالم، وخصوصا في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 52 سنتا، أو1.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 42.72 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 45 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 40.10 دولار للبرميل.

وواصل الخامان القياسيان الهبوط في التعاملات اللاحقة على التسوية موسعين خسائرهما إلى أكثر من 2 بالمئة.

وستجتمع لجنة للمراقبة بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يومي الثلاثاء والأربعاء، ومن المتوقع أن توصي بمستويات لتخفيضات الإمدادات مستقبلا.

ومن المنتظر أن تخفف أوبك وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، تخفيضات الإنتاج إلى 7.7 مليون برميل يوميا من خفض قياسي قدره 9.7 مليون برميل يوميا لشهري مايو ويونيو مع تعافي الطلب العالمي على النفط.