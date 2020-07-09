وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، فإنه إنه خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019، قامت مافيا ندرانجيتا الإيطالية باستخدام مجموعة من الشركات التابعة لها، كواجهة لبيع سندات وصلت قيمتها إلى مليار يورو.

وأوضحت الصحيفة أن هذه العملية ساعدت المافيا الإيطالية على التهرب من عمليات التدقيق المرتبطة بغسيل الأموال.

ولاقت السندات طلبا من قبل مجموعة من المستثمرين العالميين، من بينهم صناديق تقاعد، إضافة إلى أحد أكبر البنوك الخاصة في أوروبا.

فيما قدمت مجموعة "إرنست آند يونغ"، بحسب الصحيفة، الخدمات الاستشارية لإصدارات هذه السندات.

وتعد مافيا ندرانجيتا الإيطالية من أشهر المنظمات الإجرامية في العالم، وعادة ما تستخدم الأنشطة التجارية والأعمال لغسل أموالها.

وتشير بعض التقارير إلى امتلاك المنظمة لشركات وحسابات مصرفية في عدة دول أوروبية، بل وامتدت استثماراتها لتشمل المطاعم والعقارات والفنادق.

وتقدر "يوروبول"، وهي وكالة تطبيق القانون الأوروبية، أن دخل هذه المافيا يصل إلى 44 مليار يورو سنويا، أي مايعادل 2 بالمئة من حجم الناتج المحلي لإيطاليا.

وتجني من تجارة المخدرات وحدها ما يتراوح بين 300 و350 مليون يورو أسبوعيا.