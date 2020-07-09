وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 21 سنتا إلى 43.29 دولار للبرميل. وزادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 28 سنتا، لتغلق عند 40.90 دولار للبرميل.

ويتجه خاما القياس صوب جلسة رابعة من تغير بأقل من واحد بالمئة، في أي من الاتجاهين.

وهوت مخزونات البنزين الأميركية 4.8 مليون برميل مع ارتفاع الطلب إلى 8.8 مليون برميل يوميا، في أعلى مستوياته منذ 20 مارس، وفقا لبيانات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة.

وزاد معدل استغلال الطاقة الإنتاجية للمصافي نقطتين مئويتين، لكنه مازال منخفضا نحو 17 نقطة عنه قبل سنة.