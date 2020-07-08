وبلغ سعر أونصة الذهب 1800,86 دولارا في حوالي الساعة 08,30 بتوقيت غرينتش، في سوق لندن للسبائك، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

ويعد هذا أعلى مستوى للذهب منذ ثماني سنوات ونصف، بعد أن كان مقتربا في المعاملات الأولية، في وقت سابق الأربعاء، من 1795 دولارا للأوقية.

وقال كبير المتداولين في (يو.إس غلوبال إنفستورز)، مايكل ماتوسيك: "عندما يكون هناك خوف، سواء كان فيروس كورونا أو خوف من أن الاقتصاد لا يبلي بلاء حسنا، فإن ذلك دائما ما يكون عاملا داعما للذهب"، بحسب وكالة رويترز.

ويتلقى الذهب دعما من إجراءات تحفيزية ضخمة لتقييد الأضرار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، بالنظر إلى أن المعدن النفيس يعتبر أداة للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيم العملات.

وصعدت أسعار المعدن الأصفر أكثر من 18 بالمئة منذ بداية عام 2020.