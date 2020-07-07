وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 30 سنتا إلى 43.10 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط سنتين اثنين، لتسجل عند التسوية 40.63 دولار للبرميل.

وقال أندي ليبو رئيس الاستشاريين في ليبو أويل أسوشييتس "القوى المتنافسة في سوق النفط الآن هي إعادة فتح الاقتصادات حول العالم، وهو ما يزيد الطلب على النفط، في مواجهة مخاوف من إغلاق اقتصادات حول العالم بسبب قفزة في الإصابات الجديدة بالفيروس".