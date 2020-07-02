وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 76 سنتا، أو 1.84 بالمئة، لتسجل عند التسوية 42.03 دولار للبرميل.

وزادت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 55 سنتا، أو 1.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 39.82 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت 7.2 مليون برميل الأسبوع الماضي بعد أن سجلت مستويات قياسية مرتفعة على مدار 3 أسابيع متتالية، وكان محللون قد توقعوا انخفاضا قدره 710 آلاف برميل.

ولقيت أسعار النفط دعما أيضا من تحسن في النشاط الاقتصادي العالمي، وذلك مع تعافى نشاط الصناعات التحويلية في أميركا في يونيو إلى أعلى مستوى في أكثر من عام مع إعادة فتح الاقتصاد.

وأظهر مسح أن نشاط المصانع في الصين نما بأسرع وتيرة في يونيو، بينما انكمش قطاع التصنيع في ألمانيا بخطى أبطأ، وعاد نشاط المصانع في فرنسا إلى النمو.

وفي علامة على تعافي الطلب على الوقود، قالت مصار ملاحية إن عشرات الملايين من براميل الخام والمنتجات النفطية، التي جرى تخزينها في ناقلات في البحر بسبب أزمة فيروس كورونا، يجري بيعها حاليا.

لكن المستثمرين يتوخون الحذر بعد قفزة في الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وتحذير من أكبر مستشار للحكومة الأميركية بشأن الأمراض المعدية من أن العدد قد يتضاعف قريبا.