وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 56 سنتا، أو 1.34 بالمئة، لتسجل عند التسوية 41.15 دولار للبرميل. وعلى مدار الشهر قفزت عقود برنت 16.6 بالمئة وتنهي الربع الثاني على مكاسب قدرها 81 بالمئة.

وتراجعت عقود الخام القياسي الأميركي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا، أو 1.08 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 39.27 دولار للبرميل. وينهي الخام الأميركي الشهر على مكاسب قدرها 12.4 بالمئة والربع الثاني على قفزة بحوالي 95 بالمئة.

ويترقب المستثمرون أحدث بيانات بشأن مخزونات النفط ومشتقاته في الولايات المتحدة، والتي ستصدر من معهد البترول الأميركي.

وتحاول ليبيا استئناف صادرات الخام التي توقفت بشكل شبه كامل منذ يناير بسبب الحرب الأهلية.

وتأمل المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة بأن تؤدي محادثات إلى إنهاء حصار لموانئ وحقول نفطية تضربه قوات متمركزة في شرق البلاد.