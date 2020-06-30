وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان، أن الكشف الجديد يقع في منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية.

وقالت إن نسبة الاستخلاص تبلغ 95 في المئة "والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالي استثمارات على مدار العشر سنوات المقبلة أكثر من مليار دولار".

وتساهم في شركة شلاتين كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وبنك الاستثمار القومي، والشركة المصرية للثروات التعدينية.

وذكر البيان أنه سيجري تكوين شركة جديدة بين شلاتين وهيئة الثروة المعدنية لمباشرة العمليات في منطقة الكشف، لتصبح ثالث شركة في مصر تعمل في استخراج الذهب والمعادن المصاحبة، إلى جانب شركة السكري لمناجم الذهب، وشركة حمش مصر لمناجم الذهب.

وتابع "من المستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عامين في قطاع التعدين في مصر تقدر بنحو 375 مليون دولار، وزيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة في عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار".