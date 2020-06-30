وانخفضت صادرات تركيا 40.9 في المئة، وتراجعت الواردات 27.8 في المئة، مقارنة مع مايو 2019، حسبما ذكر المعهد.

وأرجع معهد الإحصاءات هذا التراجع إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت "رويترز".

وسجلت الليرة التركية في منتصف يونيو الجاري، أدنى مستوى لها منذ نحو شهر، بهبوطها أكثر من 1 في المئة إلى 6.8610 مقابل الدولار الأميركي.

وفقدت العملة التركية نحو 13 في المئة من قيمتها هذا العام، لأسباب من أهمها تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وبلغت الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق في مايو الماضي بواقع 7.2 ليرات مقابل الدولار الواحد، مقارنة بثلاثة ليرات مقابل الدولار في سبتمبر 2016.