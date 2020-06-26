جاء ذلك في جلسة حوارية "عن بعد"، نظمتها القمة العالمية للحكومات ضمن سلسلة جلسات الحكومات وكوفيد – 19، بعنوان "الاستثمارات الإقليمية والعالمية بعد جائحة كوفيد-19" والتي هدفت لتشكيل ملامح المرحلة المقبلة، واستشراف مستقبل الاستثمار وتوجهاته الجديدة في ظل بدء إجراءات الفتح التدريجي لمعظم الاقتصادات حول العالم.

وقال وزير الدولة الإماراتي إن صفقة الاستثمار التي أعلنت عنها الإمارات هذا الأسبوع بقيمة 76 مليار درهم، تؤكد على أهمية أصول قطاع الطاقة والبنية التحتية في الإمارات وأبوظبي بالنسبة للمستثمرين وعوائدها الكبيرة ومخاطرها المنخفضة.

وأضاف الجابر: "لا شك بأن التوقيع على صفقة بهذا الحجم والأهمية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم يعكس ثقة مجتمع الاستثمار العالمي بدولة الإمارات ومكانتها كوجهة استثمارية موثوقة، مشددا على أن مثل هذه الاتفاقية التي تعادل 20 مليار دولار هي أحدث مثال على قدرة "أدنوك" ودولة الإمارات على جذب مؤسسات استثمارية مرموقة."

ولفت الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها إلى أن هناك العديد من الفرص النوعية للمستثمرين الدوليين في مختلف القطاعات في الإمارات بما في ذلك الطاقة، والبنى التحتية الخاصة بها، والخدمات اللوجستية.

وأضاف : "نحن نركز اليوم على تطوير موقعنا كمركز للتصنيع، وقطاعات الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، والزراعة، إلى جانب الموقع الريادي للدولة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، التي تتكامل مع قطاع النفط والغاز، وجميعها استثمارات متميزة متاحة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم".

وحول سؤال عن مدى نجاح الإمارات بمواجهة جائحة كورونا، أكد دكتور سلطان الجابر أن الدولة استجابت لهذا التحدي بطريقة استثنائية وطورت نموذجا متميزا جدا في تعاملها المدروس مع الجائحة الصحية العالمية.

وأكد المشاركون خلال الجلسة أن الإمارات تمثل بيئة مثالية جاذبة ومحفزة للاستثمار الخارجي، مشيرين إلى أن الاستثمارات المستقبلية ستتجه إلى قطاعات مثل الطاقة والطاقة المتجددة والبنى التحتية.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة بروكفيلد لإدارة الأصول، بروس فلات، إلى جاذبية دولة الإمارات للاستثمار الخارجي، مشيرا إلى أن نهج عمل الشركة يقوم على اختيار وجهات الاستثمار بعناية في الدول ذات الأفق الاستثماري الواسع، والتي تتمتع بثقافة احترام رأس المال وتضمن القدرة على العمل وفقا لأرقى المعايير العالمية.

في السياق ذاته، أكد أديبايو أوغونليسي رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري لشركة "غلوبال إنفراستركشر بارتنرز" أن الإمارات وجهة مثالية للاستثمار، لافتا إلى ظهور نماذج جديدة لتمويل المشاريع الكبرى، بعد أن كانت قبل الجائحة متركزة في القطاع الحكومي، مستشهدا بالاتفاقية التي تم إبرامها مع "أدنوك" مؤخرا بقيمة 20 مليار دولار.

يذكر أن القمة العالمية للحكومات تعقد سلسلة جلسات "الحكومات وكوفيد – 19" الحوارية الرقمية عن بعد بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين ورؤساء منظمات دولية وشركات عالمية وخبراء دوليين، لبحث الآثار العالمية للجائحة على القطاعات الحيوية وتحليل مهام الحكومات في هذه المرحلة، واستشراف مستقبل العمل الحكومي ما بعد الجائحة.