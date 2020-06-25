وأوضحت الشركة في بيان أنها ستشغل رحلات إلى 17 وجهة في أوروبا وأربع وجهات في أفريقيا وأربع في منطقة الخليج والشرق الأوسط وثلاث في أميركا الشمالية وإلى مدينة جوانزو في الصين.

وقال رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن القرار يأتي في ظل استعدادات الشركة والشركات التابعة لها لاستقبال الركاب المسافرين على رحلاتها اعتبارا من أول يوليو .

وأوضح عمرو أبو العينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، في البيان أن من بين الجهات التي ستسير الشركة رحلات لها كلا من أمستردام وأثينا وبروكسل وباريس وروما ولندن وفرانكفورت وبرلين وفيينا في أوروبا، وأديس أبابا وجوبا وتونس ودار السلام في أفريقيا.

وفي منطقة الشرق الأوسط، ستسير الشركة رحلات إلى دبي وأبوظبي والشارقة وبيروت، وفي أميركا الشمالية، واشنطن ونيويورك وتورونتو.