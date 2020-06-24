وكانت الأسعار ارتفعت في التعاملات المبكرة عندما نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدة على تويتر في وقت متأخر الاثنين تشير إلى أن اتفاق التجارة مع الصين ما زال ساريا.

لكنها تراجعت في التعاملات بعد الظهر بفعل توقعات بأن مخزونات النفط الأميركية ستسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا لثالث أسبوع على التوالي.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 45 سنتا، أو 1.0 بالمئة، لتسجل عند التسوية 42.63 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا، أو 0.9 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 40.37 دولار للبرميل.

وواصلت الأسعار التراجع في التعاملات اللاحقة على التسوية بعد أن أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزنات الخام سجلت زيادة أكبر بكثير من المتوقع الأسبوع الماضي.

وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية أحدث بياناتها الأسبوعية بشأن المخزونات الأربعاء.