وبلغ السعر المعروض للدولار 188 ألفا و200 ريال، وفقا لموقع "بونباست.كوم" الذي يتابع السوق غير الرسمية، بينما يبلغ السعر الرسمي على موقع البنك المركزي 42 ألف ريال.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب من اتفاق دولي يتعلق ببرنامج إيران النووي في مايو 2018، وأعاد فرض العقوبات التي تعصف باقتصادها.

وتعمقت الأزمة الاقتصادية بفعل انخفاض في أسعار النفط وتباطؤ في الاقتصاد العالمي.

وسجلت إيران أكبر عدد وفيات بفيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط، وقد شرعت في تخفيف القيود المفروضة منذ منتصف أبريل في مسعى لدعم الاقتصاد.

لكن الفترة الأخيرة شهدت طفرة في أعداد الإصابات والوفيات، مما حدا الرئيس حسن روحاني إلى التحذير، السبت، من إعادة فرض القيود.

ويقول المسؤولون الإيرانيون إن العقوبات الأميركية تعوق جهودهم للتعامل مع تفشي الفيروس.

وفقد الريال الإيراني نحو 70 بالمئة من قيمته على مدى عدة أشهر من 2018 بسبب اقتصاد ضعيف وصعوبات مالية في البنوك المحلية وطلب كثيف على الدولار بين الإيرانيين الذين خشوا أن تتقلص صادرات إيران النفطية، بسبب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات.