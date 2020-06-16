وفي أواخر جلسة التداول، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة إلى 1725.80 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 1727.20 دولار.

كان المعدن الأصفر صعد 2.6 بالمئة الأسبوع الماضي، محققا أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ العاشر من أبريل.

وبعد أسابيع دون إصابات جديدة تذكر بفيروس كورونا، سجلت بكين عشرات الحالات في الأيام الأخيرة، في حين تفشت إصابات جديدة في أنحاء الولايات المتحدة وزاد نزلاء المستشفيات بأعداد قياسية.

ونال تنامى المخاوف حيال تجدد المرض من الشهية للمخاطرة بين المستثمرين، لتنخفض أسواق الأسهم الآسيوية وأسعار النفط.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1939.10 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 819.17 دولار للأوقية، وانخفضت الفضة 0.39 بالمئة إلى 17.37 دولار للأوقية.