وأوضح مسؤولان عراقيان يعملان في تلك الحقول، الأحد، أن العراق اتفق مع شركة "بريتيش بتروليوم" على خفض الإنتاج من حقل "الرميلة" بنحو 140 ألف برميل يوميا في يونيو، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضافا أنه تم الاتفاق أيضا مع "لوك أويل" الروسية على خفض الإنتاج من حقل "غرب القرنة 2" النفطي 50 ألف برميل يوميا، ليصل الإنتاج إلى 275 ألف برميل يوميا في يونيو.

كما تم الاتفاق مع "أكسون موبيل" على خفض إنتاج النفط الخام من حقل "غرب القرنة 1" النفطي 70 ألف برميل يوميا إضافية، لخفض الإنتاج لنحو 350 ألف برميل يوميا في يونيو.

وتهدف بغداد إلى تعزيز التزامها بالتخفيضات المستهدفة في إنتاجها النفطي، بموجب اتفاق عالمي مع "أوبك" وحلفائها لخفض إنتاج النفط.