وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 16.25 جنيه للبيع مقابل 16.15 جنيه للشراء، فيما سجلت بنوك "العربي الأفريقي الدولي، المشرق والمصري والمصرف العربي الدولي والأهلي الكويتي بيريوس وقناة السويس" سعر بيع بـ16.27 جنيه، فيما سجل 16.17 جنيه للشراء.

من جانب آخر، أعلن البنك المركزي المصري أن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت بمقدار مليار دولار أخرى في مايو، مع استمرار ضغط أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد.

وبلغت الاحتياطيات في نهاية مايو 36 مليار دولار، نزولا من 37 مليار دولار في نهاية أبريل.

وكانت الاحتياطات انخفضت بالفعل بمقدار 3.07 مليار دولار في أبريل و5.4 مليار دولار في مارس بعد أن سحب مستثمرون السيولة النقدية من الأسواق الناشئة بفعل المخاوف من تأثير فيروس كورونا.

ويبدو انخفاض شهر مايو قليلا مقارنة بالأشهر السابقة، لكن في ظل التدفقات الخارجية يمكن أن يكون أعلى إذا كان قد جرى استخدام أي عائدات، من بيع سندات مقومة باليورو بقيمة 5 مليارات يورو في مايو أو من 2.78 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، في تعزيز الاحتياطيات.

وقال المحلل لدى رينسانس كابيتال، أحمد حافظ، إن من الممكن في الوقت الحالي افتراض هروب رؤوس المال، مضيفا أن البنوك ربما استخدمت أموال البنك المركزي لتغطية بعض المطالبات الخارجية.

وعن التراجع الأحدث في الاحتياطيات، قال حافظ إنه بشكل عام أعلى من المتوقع ولكنه تحت السيطرة.

وتسببت أزمة كوفيد-19 في تقليص بعض المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد، وخاصة السياحة وتحويلات العاملين في الخارج.