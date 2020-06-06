وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.7 دولار، أي ما يعادل 5.2 بالمئة، إلى 42.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:05 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.65 دولار، أو 4.4 بالمئة، إلى 39.02 دولار للبرميل.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية عن انخفاض مفاجئ لمعدل البطالة، إلى 13.3 بالمئة الشهر الماضي، من14.7 بالمئة في أبريل.

وربح برنت 17 بالمئة منذ يوم الجمعة الماضي ليبلغ ذروة ثلاثة أشهر، ويكون في نطاق أكثر راحة بالنسبة لمنتجين مثل روسيا.

وزاد العقد لأكثر من مثليه منذ انهياره إلى مستوى متدن عند 15.98 دولار للبرميل في 22 أبريل. وارتفع غرب تكساس الوسيط 11 بالمئة.

والخامان القياسيان على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع السادس. وكان الارتفاع نابعا من تخفيضات للإنتاج في ظل مؤشرات على تحسن الطلب على الوقود مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.