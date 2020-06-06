وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 1678.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:21 بتوقيت غرينتش. وجرت تسوية عقود الذهب الأميركية الآجلة، بانخفاض 2.6 بالمئة إلى 1683 دولار.

وتراجع المعدن الأصفر نحو 2.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، ويتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في 13 مارس.

وارتفعت الأسهم الأميركية بعد أن أظهرت أحدث البيانات الأميركية انخفاضا كبيرا في البطالة إلى 13.3 بالمئة في مايو، من 14.7 بالمئة في أبريل، مع انحسار عمليات تسريح العمالة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1945.81 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 2.3 بالمئة إلى 817.49 دولار.

ونزلت الفضة 2.3 بالمئة إلى 17.32 دولار للأوقية، وتتجه صوب أول انخفاض أسبوعي في 5 أسابيع.