وقالت طيران الإمارات التي تتخذ من دبي مقرا لها، وهي إحدى أكبر شركات الطيران التي تسير رحلات طويلة المدى في العالم إنها ستسير رحلات ترانزيت إلى 29 وجهة في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية بحلول 15 يونيو.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان صحفي، أن رحلات الركاب أصبحت متاحة بين دبي و16 مدينة تشمل كم من: البحرين ومانشستر وزوريخ وفيينا وأمستردام وكوبنهاغن ودبلن وجي.إف.كيه بنيويورك وسول وكوالالمبور وسنغافورة وجاكرتا وتايبه وهونغ كونغ وبرث وبريسبان.

وأضاف البيان أنه بمقدور الركاب المسافرين بين آسيا والمحيط الهادي وأوروبا والأميركتين، استخدام رحلات ربط بشكل آمن وفعال عبر دبي.

بينما ستظل القيود على السفر لمعظم الوجهات كما هي.

كما جاء في البيان أنه اعتبارا من الثامن من يونيو، ستقدم طيران الإمارات رحلات إلى كراتشي ولاهور وإسلام آباد لإعادة المقيمين في دولة الإمارات والمسافرين من باكستان الراغبين في استقلال رحلات ربط إلى وجهات إماراتية أخرى.

وبذلك يرتفع عدد الوجهات التي تغطيها الرحلات المنتظمة لطيران الإمارات من دبي إلى 29 مدينة، بما في ذلك الرحلات التي تعمل حالياً إلى كل من: لندن هيثرو، فرانكفورت، باريس، ميلانو، مدريد، شيكاغو، تورنتو، سيدني، وملبورن، بالإضافة إلى مانيلا اعتباراً من 11 يونيو.