ووفقا لوكالة "رويترز"، كانت الحكومة السورية قد أعلنت الحجز على أموال مخلوف المنقولة وغير المنقولة، لضمان تسديد المبالغ المترتبة عليه لمصلحة “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، التابعة لوزارة الاقتصاد.

ورد مخلوف لاحقا بأن “الموضوع هو مع الشركة وليس معي شخصيًا، إضافة إلى المحاولة لإقصائي من إدارة الشركة بالطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة، كل ذلك بذريعة عدم موافقتنا على تسديد المبلغ، وكما تعلمون كل ذلك غير صحيح”.

وأكد أن أصحاب القرار في سوريا، بحسب ما وصفهم في تسجيلات سابقة، يريدون شركة "سيريتل"، وليس لديهم اهتمام آخر سوى بالسيطرة عليها.

وشهدت الشركة في وقت سابق عدة استقالات، أبرزها لنائب رئيس مجلس الإدارة إيهاب مخلوف، وهو الشقيق الأصغر لرامي مخلوف.

كما استقال عضو مجلس الإدارة محمد الجلالي، الذي يعتبر من الأعضاء المؤثرين في شركة سيريتل.