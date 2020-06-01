وكالات - أبوظبي

أظهرت بيانات رسمية، الأحد، أن معدل التضخم السنوي في الجزائر استقر على مستوى 1.8 في المئة في أبريل، دون تغيير عن مستوياته في فبراير ومارس، وظلت أسعار أغلب المواد الغذائية دون تغيير.