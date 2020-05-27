وأضافت الوزارة في بيان، أن الواردات السلعية غير البترولية إلى مصر شهدت انخفاضا كبيرا بنسبة 24 بالمئة خلال أول 4 أشهر من العام، حيث بلغت 18.797 مليار دولار مقابل 24.580 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت وزيرة التجارة نيفين جامع إن هذه المؤشرات تأتى نتيجة لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أثر سلبا على حركة التجارة الدولية.

وذكر البيان أن الصادرات المصرية سجلت أيضا تراجعا طفيفا خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 2 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة لتوجيه جزء كبير من إنتاجية المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلية، كبديل عن المنتجات المستوردة.