وفي معاملات هادئة، بسبب عطلات بأسواق سنغافورة ولندن ونيويورك، ارتفع برنت ستة سنتات بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 35.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينتش، وزاد الخام الأميركي 27 سنتا أو 0.82 بالمئة مسجلا 33.52 دولار للبرميل.

وارتفع كلا العقدين في الأسابيع الأربعة الأخيرة، لكن الأسعار مازالت منخفضة نحو 45 بالمئة منذ بداية العام الحالي.

وقال مايكل مكارثي، كبير استراتيجيي السوق لدى "سي.إم.سي ماركتس" في سيدني: "أسواق النفط تركز على فرص تخفيف إجراءات الغلق الشامل"، حسبما نقلت "رويترز".

وجاءت أحجام التداول هزيلة، ومن المرجح أن تظل أي مكاسب محدودة بفعل تنامي التوترات بين الولايات المتحدة والصين بخصوص خطوات بكين لفرض تشريع أمني على المستعمرة البريطانية السابقة هونغ كونغ.