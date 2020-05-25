وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن خطة الصين بفرض قانون أمني على هونغ كونغ، قد يقود لفرض عقوبات أميركية على الصين مما قد يغذي التوتر الذي يشوب بالفعل العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وذكر المدير العام للبحوث لدى معهد الأبحاث "جايتامي.كوم" في طوكيو، تاكويا كاندا: "مبعث القلق الأكبر هو التوتر بين الولايات المتحدة والصين.. فالأوضاع كانت سيئة بالفعل، ومن المرجح أن تزداد سوءا بسبب قانون هونغ كونغ الأمني. يدعم هذا تداولات تحاشي المخاطرة، وهو شيء إيجابي للدولار والين".

وارتفع الدولار إلى 1.0887 مقابل اليورو اليوم، مقتربا من أعلى مستوى في أسبوع، كما ارتفع أمام الفرنك السويسري، وسجل الدولار 0.9729 فرنك سويسري.

واستقر الدولار أمام الين الياباني عند 107.72 ين، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وفي المعاملات الداخلية، تراجع اليوان قليلا إلى 7.1422 للدولار، مقتربا من أدنى مستوياته في أكثر من 7 أشهر.

كذلك تراجع الجنيه الإسترليني بعد مطالبة أعضاء في حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون باستقالة مساعد بارز له خالف قيود السفر خلال إجراءات العزل المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

وكانت التعاملات ضعيفة، اليوم الاثنين، مع إغلاق الأسواق المالية في سنغافورة وبريطانيا والولايات المتحدة بمناسبة عطلات عامة.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الإسترليني عند 1.1276 دولار، ومقابل اليورو سجلت العملة البريطانية 89.46 بنس.

وتخلى الدولار الأسترالي عن بعض المكاسب المبكرة ليجري تداوله عند 0.6528 دولار أميركي إذ طغى العزوف عن المخاطرة على التفاؤل لبدء إنهاء إجراءات العزل المفروضة في أستراليا بسبب كورونا.