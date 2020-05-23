ومددت المملكة المتحدة في 12 مايو ولمدة 4 أشهر العمل ببرنامجها للحفاظ على الوظائف، وهو الجزء الأساسي من محاولاتها التخفيف من أضرار فيروس كورونا على الاقتصاد، لكنها أبلغت أصحاب الأعمال بأنه سيكون عليهم المساعدة في الوفاء بتكلفته الضخمة ابتداء من أغسطس.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية: "أعدت الخزانة خططا ستلزم أصحاب الأعمال بتغطية ما بين 20 و30 بالمئة من أجور العاملين. أصحاب الأعمال سيكونون ملزمين أيضا بتغطية تكلفة اشتراكات التأمينات، بمتوسط 5 بالمئة من الأجور".

وامتنع متحدث باسم وزير المالية ريشي سوناك عن التعليق على التقرير.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن يعلن سوناك التعديلات خلال الأيام المقبلة.

كان سوناك قد قال الجمعة إن بريطانيا تواجه "أزمة اقتصادية خطيرة جدا"، مشيرا إلى أنه "سيتم فقد وظائف خلال الأيام والأسابيع والشهور المقبلة".