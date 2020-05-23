وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1735.08 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:43 بتوقيت غرينتش، بعدما انخفض 1.4 بالمئة الخميس، وهو في طريقه إلى تراجع أسبوعي طفيف.

وجرت تسوية عقود الذهب الأميركية الآجلة بزيادة 0.8 بالمئة عند 1735.50 دولار.

وعاد الشقاق الأميركي الصيني للسطح مجددا على خلفية منشأ فيروس كورونا، وازداد تصاعدا بعد مقترح صيني لفرض تشريعات أمنية على هونغ كونغ، مما اجتذب هجوما مضادا من واشنطن.

وفاقم التوتر المخاوف من بطء تعافي الاقتصاد العالمي، مما يضغط على أسواق الأسهم، لكنه يدعم الدولار الأميركي الذي يعتبر أيضا ملاذا آمنا.

ومما زاد من المتاعب الاقتصادية، عدم تحديد بكين هدفها السنوي للنمو للمرة الأولى.

وفي وقت سابق هذا لأسبوع، ارتفع الذهب، إلى ذروة أكثر من سبعة أعوام ونصف العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 3.3 بالمئة إلى 1947.17 دولار للأوقية، لكنه يتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ مارس.

واستقر البلاتين عند 832.65 دولار للأوقية، وصعدت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.16 دولار.