وأضاف زوكربيرغ أن الشركة ستفتح التوظيف عن بُعد بقوة، إلى جانب نهج أكثر دقة لفتح عمل عن بُعد بشكل دائم للموظفين الحاليين.

وتابع الملياردير الأميركي، أنه على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، سيكون الموظفون مؤهلين للعمل بشكل دائم من المنزل، إذا كانوا من ذوي الخبرة والكفاءة.

وقال إنهم "يجب أن يكونوا أيضا جزءا من فريق يدعم العمل عن بُعد، ويحصل على موافقات من قادة المجموعات".



وأضاف مؤسس "العملاق الأزرق"، أن شركته لن تشغّل الخريجين الجدد والأشخاص الأقل خبرة عن بُعد.

وتأتي تصريحات زوكربيرغ، في الوقت الذي تكشف به شركات تكنولوجيا أخرى، بما في ذلك "تويتر" و"شوبيفاي"، عن سياسات دائمة للعمل من المنزل.