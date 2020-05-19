وبحلول الساعة 06:29 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت مرتفعا 25 سنتا، بما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 35.06 دولارا للبرميل، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ التاسع من أبريل.

وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو 1.4 بالمئة، مسجلا 32.25 دولارا للبرميل، وكان السعر قد ارتفع إلى 33.44 دولارا في وقت سابق من الجلسة، ليبلغ ذروته منذ 16 مارس.

ويحل أجل عقد يونيو لخام غرب تكساس اليوم، لكن ما من مؤشر يذكر على تكرار التراجع غير المسبوق لما دون الصفر، الذي حدث قبل شهر، عشية حلول أجل عقد مايو، وسط بوادر على تحسن الطلب على الخام والوقود.

واستقرت السوق في وقت سابق بمؤشرات على تطبيق تخفيض الإنتاج، التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وآخرون، من بينهم روسيا، فيما يعرف بتحالف "أوبك +".

وخفضت "أوبك+" صادراتها النفطية بشدة في النصف الأول من مايو، وفقا لشركات ترصد الشحنات، مما ينبئ ببداية قوية للامتثال إلى اتفاق خفض الإنتاج الجديد.